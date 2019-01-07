"Реал" несёт серьёзные финансовые потери: названа причина

Мадридский "Реал" несёт серьёзные финансовые потери в текущем сезоне, сообщает испанская пресса.

Убытки королевского клуба обусловлены низкой посещаемостью на стадионе "Сантьяго Бернабеу". К примеру, 30 тысяч пустых мест на домашней арене, что в последнее время стало обыденным явлением, оборачиваются недополучением прибыли в два миллиона евро.

Отметим, что вместимость "Сантьяго Бернабеу" составляет около 81 тысячи зрителей. При этом в нынешнем сезоне средняя посещаемость - 63747 человек.

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