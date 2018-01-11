"Реал" - "Нумансия" - 2:2 (обзор)

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"Реал" - "Нумансия" - 2:2 (обзор)Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала кубка Испании, в котором мадридский "Реал" дома не смог обыграть "Нумансию".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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