"Реал" нужно продать игроков на 200 миллионов евро, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей

Мадридскому "Реалу" придется продать нескольких футболистов, чтобы соответствовать требованиями финансового фэйр-плей, сообщает Marca.

По сведениям издания, королевскому клубу необходимы 200 миллионов евро, чтобы покрыть затраты в размере 350 миллионов, которые были потрачены в летнее трансферное окно.

Напомним, что летом "Реал" купил защитников Ферлана Менди и Эдера Милитао, вингеров Эдена Азара и Родриго Гоэса, а также нападающего Луку Йовича. При этом, мадридцы расстались с вратарем Кейлором Навасом, защитником Тео Эрнандесом, полузащитниками Маркосом Льоренте и Матео Ковачичем, а также нападающим Раулем де Томасом.

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