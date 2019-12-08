"Реал" нужно продать игроков на 200 миллионов евро, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей

1 Теги реал мадрид

"Реал" нужно продать игроков на 200 миллионов евро, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей

Мадридскому "Реалу" придется продать нескольких футболистов, чтобы соответствовать требованиями финансового фэйр-плей, сообщает Marca.

По сведениям издания, королевскому клубу необходимы 200 миллионов евро, чтобы покрыть затраты в размере 350 миллионов, которые были потрачены в летнее трансферное окно.

Напомним, что летом "Реал" купил защитников Ферлана Менди и Эдера Милитао, вингеров Эдена Азара и Родриго Гоэса, а также нападающего Луку Йовича. При этом, мадридцы расстались с вратарем Кейлором Навасом, защитником Тео Эрнандесом, полузащитниками Маркосом Льоренте и Матео Ковачичем, а также нападающим Раулем де Томасом.

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Mutaloff
Mutaloff

Бэйл-60-70 миллионов,Марсело-30-35 миллионов,Модрич-30-35 миллионов,Мариано-15-20 миллионов,Одриозола-20-25 миллионов,Йович-35-45 миллионов,даже учитывая минимальную по цене продажу,выходит 195 миллионов.

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