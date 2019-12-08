"Реал" нужно продать игроков на 200 миллионов евро, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей
Мадридскому "Реалу" придется продать нескольких футболистов, чтобы соответствовать требованиями финансового фэйр-плей, сообщает Marca.
По сведениям издания, королевскому клубу необходимы 200 миллионов евро, чтобы покрыть затраты в размере 350 миллионов, которые были потрачены в летнее трансферное окно.
Напомним, что летом "Реал" купил защитников Ферлана Менди и Эдера Милитао, вингеров Эдена Азара и Родриго Гоэса, а также нападающего Луку Йовича. При этом, мадридцы расстались с вратарем Кейлором Навасом, защитником Тео Эрнандесом, полузащитниками Маркосом Льоренте и Матео Ковачичем, а также нападающим Раулем де Томасом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|15
|34
|2
|Реал Мадрид
|15
|34
|3
|Севилья
|15
|30
|4
|Реал Сосьедад
|15
|26
|5
|Атлетик Бильбао
|15
|26
|6
|Атлетико Мадрид
|16
|26
|7
|Валенсия
|16
|26
|8
|Хетафе
|15
|24
|9
|Гранада
|16
|24
|10
|Осасуна
|15
|22
|11
|Леванте
|16
|20
|12
|Вильярреал
|16
|19
|13
|Бетис
|15
|19
|14
|Реал Вальядолид
|15
|18
|15
|Алавес
|16
|18
|16
|Эйбар
|15
|15
|17
|Мальорка
|16
|14
|18
|Сельта Виго
|15
|13
|19
|Эспаньол
|16
|9
|20
|Леганес
|15
|6