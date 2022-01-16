"Реал" - обладатель Суперкубка Испании

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"Реал" - обладатель Суперкубка ИспанииФото: твиттер "Реала"

В финале Суперкубка Испании "Реал" одержал победу над "Атлетиком".

Победу мадридскому клубу принесли голы Луки Модрича и Карима Бензема. В концовке матча "Реал" остался в меньшинстве после удаления Эдера Милитао, а "Атлетик" не смог реализовать пенальти.

Таким образом, "Реал" 12-й раз стал обладателем Суперкубка. Напомним, что в полуфинале "сливочные" обыграли "Барселону", которая является рекордсменом по победам в турнире (13 раз).

"Атлетик" - "Реал" 0:2

Голы: Модрич, 38 - 0:1, Бензема (пен), 52 - 0:2

"Атлетик": Унаи Симон, Де Маркос, Мартинес, Йерай Альварес, Баленсиага (Берчиче, 58), Дани Гарсия, Саррага (Весга, 58), Сансет (Рауль Гарсия, 58), Беренгер (Уильямс, 46), Уильямс, Муниаин (Серрано, 81).

"Реал": Куртуа, Алаба, Милитао, Менди, Модрич, Кроос, Каземиро, Васкес, Бензема, Винисиус Жуниор (Марсело, 86), Родриго (Вальверде, 64).

Удаление: Милитао (87).

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