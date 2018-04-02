"Реал" обнародовал официальную информацию по травме Начо

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"Реал" обнародовал официальную информацию по травме НачоМадридский "Реал" обнародовал официальную информацию по травме своего защитника Начо Фернандеса, полученной им в субботнем матче Ла Лиги против "Лас-Пальмаса".

"После обследования, проведенного в медицинской клинике клуба "Санитас", у Начо Фернандеса была диагностирована травма мышцы правого бедра. Сроки его восстановления будут оценены позже", - сказано в заявлении королевского клуба.

Напомним, Зидан рассказал, какое место в его жизни занимает "Реал". | soccernews.ru

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