"Реал" обнародовал официальную информацию по травме Начо

Мадридский "Реал" обнародовал официальную информацию по травме своего защитника Начо Фернандеса, полученной им в субботнем матче Ла Лиги против "Лас-Пальмаса".

"После обследования, проведенного в медицинской клинике клуба "Санитас", у Начо Фернандеса была диагностирована травма мышцы правого бедра. Сроки его восстановления будут оценены позже", - сказано в заявлении королевского клуба.

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