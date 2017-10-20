"Реал" обнародовал сообщение по травме Наваса

Мадридский "Реал" в своем официальном твиттере обнародовал сообщение по травме своего голкипера Кейлора Наваса.

"После проведенного обследования Кейлору Навасу был поставлен следующий диагноз: травма приводящей мышцы правого бедра. Его восстановление будет по-прежнему проходить под контролем", - сказано в сообщении.

Предположительно, Навас пропустит 10-15 дней.

Напомним, "Реал" близок к подписанию своего первого летнего новичка. | soccernews.ru