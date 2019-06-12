"Реал" обновил личный рекорд по тратам на игроков в одно трансферное окно
У "Реала" новый личный рекорд по тратам на покупку футболистов в отдельно взятое трансферное окно.
Этим летом "королевский клуб" в обще сложности потратил на трансферы 303 миллиона евро. "Реал" купил Эдена Азара за 100 миллиона евро, Луку Йовича за 60 миллионов, Эдера Милитао за 50 миллионов, Ферлана Менди за 48 миллионов и Родриго за 45 миллионов.
Ранее "сливочные" тратили на покупку рекордные 258,5 миллиона евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32