"Реал" обошел "Барселону" по числу побед за всю историю "класико"

В матче 7-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на выезде обыграл "Барселону" со счетом 3:1. Благодаря этому королевский клуб обошел каталонцев по числу побед за всю историю "класико".

На счету "Реала" 97 побед против 96 - у "Барселоны". Еще 52 матча завершились вничью. По разнице мячей также лидирует "Реал" - 408:400.

Победу королевскому клубу принесли голы Федерико Вальверде, Серхио Рамоса и Луки Модрича. У "Барселоны" отличился Ансу Фати.

Благодаря победе "Реал" вышел на чистое первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Барселона" осталась на 10-й позиции.

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