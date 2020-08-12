"Реал" обойдется без трансферов, но вернет нескольких игроков из аренды

Мадридский "Реал" определился с трансферной политикой на лето, сообщает Marca.

По сведениям издания, испанский клуб не будет покупать футболистов в летнее трансферное окно. При этом "Реал" собирается вернуть из аренды вратаря Андрея Лунина, полузащитника Мартина Эдегора, а также, возможно, хавбека Дани Себальоса.

В минувшем сезоне 21-летний Лунин выступал за "Леганес" и "Овьедо". В сумме он провел 22 матча и пропустил 21 гол. 24-летний Себальос играл за "Арсенал", провел 37 поединков, забил два гола и отдал две результативные передачи. 21-летний Эдегор выступал за "Реал Сосьедад". На его счету семь забитых мячей и девять голевых передач в 36 матчах.

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