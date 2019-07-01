"Реал" обратился с просьбой к руководству Ла Лиги

Мадридский "Реал" хочет провести первые три тура следующего сезона Примеры на выезде, сообщает Marca.

По сведениям издания, соответствующую просьбу королевский клуб направил руководству Ла Лиги.

Такое желание "бланкос" обусловлено реконструкцией домашнего стадиона "Сантьяго Бернабеу".

Арена "Реала" не будет готова принимать матчи к началу сезона, поскольку работы на объекте были начаты с задержкой в связи с проведением там матча сборной Испании в июне.

Стоит отметить, что составление календаря Примеры стартует 4 июля.

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