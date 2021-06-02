"Реал" общался с Моуринью перед назначением Анчелотти

Фото: инстаграм Моуринью/Автор неизвестен

Как сообщает The Telegraph, после ухода Зинедина Зидана "Реал" принялся искать нового главного тренера, и в ходе поисков мадридский клуб обращался к Жозе Моуринью, который недавно подписал контракт с "Ромой" и начнет работать с командой со следующего сезона.

По источника источника, Моуринью сказал «сливочным», что возвращение в клуб его не интересует. Португалец с энтузиазмом относится к вызовам в "Роме", тем более что владелец клуба Дэн Фридкин лично добивался его назначения.

После беседы с Моуринью "Реал" переключился на Карло Анчелотти и быстро решил вопрос. Отмечается, что мадридцам даже не пришлось выплачивать "Эвертону" какую-либо компенсацию.

Также не пропустите: Роберто Мартинес высказался о травме Де Брюйне. | http://soccernews.ru