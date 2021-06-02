"Реал" общался с Моуринью перед назначением Анчелотти

Теги реал мадридкарло анчелоттижозе моуринью

"Реал" общался с Моуринью перед назначением АнчелоттиФото: инстаграм Моуринью/Автор неизвестен

Как сообщает The Telegraph, после ухода Зинедина Зидана "Реал" принялся искать нового главного тренера, и в ходе поисков мадридский клуб обращался к Жозе Моуринью, который недавно подписал контракт с "Ромой" и начнет работать с командой со следующего сезона.

По источника источника, Моуринью сказал «сливочным», что возвращение в клуб его не интересует. Португалец с энтузиазмом относится к вызовам в "Роме", тем более что владелец клуба Дэн Фридкин лично добивался его назначения.

После беседы с Моуринью "Реал" переключился на Карло Анчелотти и быстро решил вопрос. Отмечается, что мадридцам даже не пришлось выплачивать "Эвертону" какую-либо компенсацию.

Также не пропустите: Роберто Мартинес высказался о травме Де Брюйне. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ривер Плейт" не может договориться с "Зенитом" по трансферу Дриусси

"Ривер Плейт" не может договориться с "Зенитом" по трансферу Дриусси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов