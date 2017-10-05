"Реал" обвинил сборную Уэльса в травме Бэйла

Мадридский "Реал" обвинил в травме своего ведущего вингера Гарета Бэйла медицинский штаб сборной Уэльса.

Как информирует Marca, в королевском клубе считают, что новое повреждение 28-летний футболист получил в понедельник во время тренировочного занятия в расположении своей национальной команды. По мнению, "сливочных" медицинский штаб, учитывая проблемы Бэйла со здоровьем, не должны были нагружать организм игрока.

Напомним, текущая травма стала для Бэйла уже 23-й за время его нахождения в "Реале". | soccernews.ru