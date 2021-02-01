"Реал" обвиняет "Барселону" в нарушении правил ФФП из-за Месси

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"Реал" обвиняет "Барселону" в нарушении правил ФФП из-за Месси

Руководство мадридского "Реала" подозревает, что "Барселона" нарушила правила финансового фэйр-плей из-за контракта аргентинского нападающего Лионеля Месси, сообщает Marca.

По сведениям издания, в мадридском клубе считают, что каталонцы не могли заплатить Месси 555 миллионов евро за четыре года без нарушения действующих правил.

При этом утверждается, что президент "Реала" Флорентино Перес всегда рьяно отстаивает правила ФФП и просил УЕФА и Ла Лигу следить за соблюдением правил другими клубами.

Не пропустите: Бартомеу прокомментировал решение Месси подать в суд на руководство "Барселоны". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Месси на фото говорит Реалу - нах....й - это вон туда.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Отмажут и тут ... Лео - друг УЕФА ...

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