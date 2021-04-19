"Реал" объяснил решение выступать в Суперлиге

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"Реал" объяснил решение выступать в Суперлиге

Пресс-служба мадридского "Реала" опубликовала заявление с пояснением, почему клуб будет выступать в европейской Суперлиге.

"Пандемия коронавируса показала, что футбольной пирамиде необходимы стратегическое планирование и коммерческий подход. В последнее время мы регулярно общались с руководящими органами по будущему формату европейских турниров. Клубы-основатели Суперлиги полагают, что решения, предлагаемые регулирующими органами, не решают фундаментальных проблем, которые заключаются как в необходимости предлагать матчи более высокого качества, так и в получении дополнительных финансовых ресурсов для всего футбольного мира", — говорится в заявлении, опубликованном газетой AS.

Напомним, что старт первого розыгрыша Суперлиги запланирован на август 2021 года.

Свое участие в турнире уже подтвердили "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Ювентус", "Интер", "Милан", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм".

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