"Реал" объявил цену на Роналду
Мадридский "Реал" объявил цену на своего ведущего бомбардира Криштиану Роналду, информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.
Так, ближайшим летом королевский клуб вполне будет готов расстаться с 33-летним португальцем, если за него потенциальным покупателем будет предложено не менее 200 миллионов евро.
В завершившемся сезоне Роналду забил 44 мяча и сделал 8 результативных передач в 44 матчах за "Реал".
Напомним, СМИ назвали главного претендента на Роналду. | soccernews.ru
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