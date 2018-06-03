"Реал" объявил цену на Роналду

Мадридский "Реал" объявил цену на своего ведущего бомбардира Криштиану Роналду, информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.

Так, ближайшим летом королевский клуб вполне будет готов расстаться с 33-летним португальцем, если за него потенциальным покупателем будет предложено не менее 200 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Роналду забил 44 мяча и сделал 8 результативных передач в 44 матчах за "Реал".

Напомним, СМИ назвали главного претендента на Роналду. | soccernews.ru