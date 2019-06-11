"Реал" объявил о дате презентации Йовича на "Сантьяго Бернабеу"

Теги реал мадридлука йович

"Реал" объявил о дате презентации Йовича на "Сантьяго Бернабеу"

Мадридский "Реал" представит сербского нападающего Луку Йовича 12 июня, сообщает официальный сайт клуба.

Мероприятие состоится завтра, 12 июня. 

Напомним, что форвард перешел в "Реал" из "Айнтрахта" за сумму порядка 65-70 миллионов евро. Футболист подписал с королевским клубом шестилетний контракт на общую сумму в 70 миллионов евро.

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