"Реал" объявил о договоренности по трансферу игрока сборной Испании

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"Реал" объявил о договоренности по трансферу игрока сборной Испании

Мадридский "Реал" подпишет защитника "Реала Сосьедад" Альваро Одриосолу, сообщает официальный сайт клуба.

Клубы достигли согласования по сумме трансфера футболиста. Для завершения трансфера ему осталось пройти медицинское обследование.

Ранее сообщалось, что "Реал" заплатит за игрока около 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне 22-летний Одриосола провел за "Реал Сосьедад" 41 матч, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

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