"Реал" объявил о договоренности с Иско по новому контракту

Теги реал мадридиско

"Реал" объявил о договоренности с Иско по новому контракту
Полузащитник "Реала" Иско продлит контракт с клубом, сообщает официальный сайт "сливочные".

Новое соглашение будет действовать до лета 2022 года. Футболист получил значительную прибавку в заработной плате. Кроме того, сумма отступных в контракте увеличена до 700 миллионов евро. 

Официально 25-летний хавбек подпишет все бумаги 15 сентября.

Не пропустите: Себальос: "Уже неплохо освоился в "Реале".| soccernews.ru

 

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

В непростом поединке на "Эмирейтс" "Арсенал" справляется с "Кельном"

В непростом поединке на "Эмирейтс" "Арсенал" справляется с "Кельном"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 3 9
2 Реал Сосьедад 3 9
3 Севилья 3 7
4 Атлетик Бильбао 3 7
5 Леганес 3 6
6 Атлетико Мадрид 3 5
7 Реал Мадрид 3 5
8 Леванте 3 5
9 Валенсия 3 5
10 Хетафе 3 4
11 Жирона 3 4
12 Сельта Виго 3 3
13 Вильярреал 3 3
14 Бетис 3 3
15 Эйбар 3 3
16 Депортиво Ла-Корунья 3 1
17 Эспаньол 3 1
18 Малага 2 0
19 Алавес 3 0
20 Лас Пальмас 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов