"Реал" объявил о договоренности с Иско по новому контракту



Полузащитник "Реала" Иско продлит контракт с клубом, сообщает официальный сайт "сливочные".

Новое соглашение будет действовать до лета 2022 года. Футболист получил значительную прибавку в заработной плате. Кроме того, сумма отступных в контракте увеличена до 700 миллионов евро.

Официально 25-летний хавбек подпишет все бумаги 15 сентября.

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