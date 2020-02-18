"Реал" объявил о переходе 18-летнего бразильца за 30 миллионов евро

Бразильский полузащитник Рейньер перешел из "Фламенго" в "Реал", сообщает официальный сайт королевского клуба.

Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. 24 миллиона получил "Фламенго", 3 - агент хавбека, а еще 3 - семья игрока. Футболист подписал с испанским клубом контракт до лета 2026 года.

Планируется, что в ближайшее время бразилец будет играть за вторую команду "Реала" - "Кастилью".

18-летний Рейньер является воспитанником "Фламенго". Всего в составе бразильского клуба он провел 14 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

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