"Реал" объявил о переходе Эдегора в "Реал Сосьедад"

Норвежский полузащитник мадридского "Реала" Мартин Эдегор перешел в "Реал Сосьедад", сообщает официальный сайт клуба.

Клуб из Сан-Себастьяна арендовал футболиста до лета 2020 года. Соглашение не предусматривает опцию выкупа прав на игрока.

20-летний Эдегор выступает за "Реал" с 2015 года. За основную команду королевского клуба он провел два матча. Хавбек сдавался в аренду "Херенвену" и "Витессу". Ранее играл за "Стремгодсет". За сборную Норвегии сыграл 18 матчей и забил один гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.

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