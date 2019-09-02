"Реал" объявил о переходе голкипера ПСЖ



Вратарь ПСЖ Альфонс Ареоля перешел в "Реал", сообщает официальный сайт испанского клуба.

Королевский клуб арендовал голкипера до окончания сезона-2019/20.

26-летний Ареоля является воспитанником ПСЖ. Всего в составе парижского клуба он провел 107 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 87 голов. За сборную Франции сыграл три матча. Трехкратный чемпион Франции, двукратный обладатель Кубка Франции, двукратный обладатель Кубка французской лиги, трехкратный обладатель Суперкубка Франции, чемпион мира-2018.

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