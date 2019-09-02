"Реал" объявил о переходе голкипера ПСЖ
Вратарь ПСЖ Альфонс Ареоля перешел в "Реал", сообщает официальный сайт испанского клуба.
Королевский клуб арендовал голкипера до окончания сезона-2019/20.
¡Bienvenido @AreolaOfficiel! #WelcomeAreola | #HalaMadrid pic.twitter.com/1p6uVC1nT1— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 2 сентября 2019 г.
26-летний Ареоля является воспитанником ПСЖ. Всего в составе парижского клуба он провел 107 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 87 голов. За сборную Франции сыграл три матча. Трехкратный чемпион Франции, двукратный обладатель Кубка Франции, двукратный обладатель Кубка французской лиги, трехкратный обладатель Суперкубка Франции, чемпион мира-2018.
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|Команда
|М
|О
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|3
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|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0