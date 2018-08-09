"Реал" объявил о переходе Куртуа

Бельгийский вратарь "Челси" Тибо Куртуа перешел в "Реал", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Голкипер подписал с королевским клубом контракт до лета 2024 года.

26-летний Куртуа выступал за "Челси" с 2011 года, провел за клуб 154 матча. Сдавался в аренду "Атлетико". Ранее играл за "Генк". За сборную Бельгии сыграл 65 матчей. Двукратный чемпион Англии, чемпион Испании, чемпион Бельгии, обладатель Кубка Англии, обладатель Кубка Испании, обладатель Кубка английской Лиги, победитель Лиги Европы, обладатель Суперкубка УЕФА. Ориентировочная стоимость игрока составляет 65 миллионов евро.

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