"Реал" объявил о переходе Лунина

Вратарь "Зари" Андрей Лунин перешёл в мадридский "Реал", сообщает официальный сайт королевского клуба.

Сумма трансфера составила 8,5 миллионов евро. 19-летний украинец заключил со "сливочными" контракт до лета 2024 года.

Лунин выступал за "Зарю" с 2017 года, сыграл 36 матчей и пропустил 54 гола. "Реал" выиграл борьбу за перспективного голкипера у "Ливерпуля", "Интера" и "Наполи".

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