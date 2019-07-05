"Реал" объявил о переходе Регилона в "Севилью"



Защитник мадридского "Реала" Серхио Регилон перешел в "Севилью", сообщает официальный сайт клуба.

Севильцы арендовали футболиста до лета 2020 года. Соглашение не предусматривает опцию выкупа прав на игрока.

22-летний Регилон является воспитанником "Реала". Всего за королевский клуб он провел 22 матча, в которых отдал три результативные передачи. Ранее сдавался в аренду "Логроньесу". Сыграл 1 матч за молодежную сборную Испании. Победитель клубного чемпионата мира. Ориентировочная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.

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