"Реал" объявил о переходе Регилона в "Севилью"

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"Реал" объявил о переходе Регилона в "Севилью"
Защитник мадридского "Реала" Серхио Регилон перешел в "Севилью", сообщает официальный сайт клуба.

Севильцы арендовали футболиста до лета 2020 года. Соглашение не предусматривает опцию выкупа прав на игрока.

22-летний Регилон является воспитанником "Реала". Всего за королевский клуб он провел 22 матча, в которых отдал три результативные передачи. Ранее сдавался в аренду "Логроньесу". Сыграл 1 матч за молодежную сборную Испании. Победитель клубного чемпионата мира. Ориентировочная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Ну давай Реги,вернись сильнее и на этот раз Марсело вытесни!

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OkTawius
Димон

наконец-то, первый здравый коммент за несколько месяцев)

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FlorentinoPérez
FlorentinoPérez

А мб и самый первый здравый коммент)

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