"Реал" объявил о переходе Йовича
Сербский нападающий "Айнтрахта" Лука Йович перешел в "Реал", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера не разглашается. Но ранее публиковалась информация о скором трансфере форварда за 60-70 миллионов евро. Футболист подписал с королевским клубом долгосрочный контракт.
21-летний Йович выступал за "Айнтрахт" с 2017 года, провел за клуб 75 матчей, забил 36 голов и отдал девять результативных передач. Ранее играл за "Црвену Звезду" и "Бенфику". За сборную Сербии сыграл четыре матча и забил 1 гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 55 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
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|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19