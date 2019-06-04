"Реал" объявил о переходе Йовича

Сербский нападающий "Айнтрахта" Лука Йович перешел в "Реал", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Но ранее публиковалась информация о скором трансфере форварда за 60-70 миллионов евро. Футболист подписал с королевским клубом долгосрочный контракт.

21-летний Йович выступал за "Айнтрахт" с 2017 года, провел за клуб 75 матчей, забил 36 голов и отдал девять результативных передач. Ранее играл за "Црвену Звезду" и "Бенфику". За сборную Сербии сыграл четыре матча и забил 1 гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 55 миллионов евро.

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