"Реал" объявил о первом летнем трансфере

Бразильский защитник "Порту" Эдер Милитао летом перейдет в мадридский "Реал", сообщает официальный сайт клуба.

Клубы обо всем договорились. Футболист подпишет с королевским клубом контракт до лета 2025 года. Сумма трансфера не разглашается, но ранее сообщалось, что "Реал" заплатит за игроку полную сумму отступных, которая составляет 50 миллионов евро.

21-летний Милитао перешел в "Порту" летом 2018 года из "Сан-Паулу" за семь миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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