"Реал" объявил о первом зимнем трансфере

Испанский полузащитник "Манчестер Сити" Браим Диас перешел в мадридский "Реал", сообщает официальный сайт королевского клуба.

Сумма трансфера составила 15 миллионов евро и она еще может вырасти на 7,3 млн за счет бонусов.

У Диаса заканчивался контракт с манкунианцами через полгода, поэтому "Реал" мог заполучить его летом бесплатно. Но в Мадриде решили форсировать его трансфер. Хавбек подписал со "сливочными" контракт до лета 2025 года. Для окончательного оформления трансфера Диасу осталось пройти медицинское обследование.

19-летний Диас выступал за "Манчестер Сити" с 2016 года, провел за клуб 15 матчей и забил два гола. Является воспитанником "Малаги". Сыграл один матч за молодежную сборную Испании. Ориентировочная стоимость игрока составляет пять миллионов евро.

Не пропустите: Легенда сборной Англии посмеялся над "Реалом" после поражения от "Реала Сосьедад". | http://soccernews.ru