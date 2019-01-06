"Реал" объявил о первом зимнем трансфере

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"Реал" объявил о первом зимнем трансфере

Испанский полузащитник "Манчестер Сити" Браим Диас перешел в мадридский "Реал", сообщает официальный сайт королевского клуба.

Сумма трансфера составила 15 миллионов евро и она еще может вырасти на 7,3 млн за счет бонусов.

У Диаса заканчивался контракт с манкунианцами через полгода, поэтому "Реал" мог заполучить его летом бесплатно. Но в Мадриде решили форсировать его трансфер. Хавбек подписал со "сливочными" контракт до лета 2025 года. Для окончательного оформления трансфера Диасу осталось пройти медицинское обследование.

19-летний Диас выступал за "Манчестер Сити" с 2016 года, провел за клуб 15 матчей и забил два гола. Является воспитанником "Малаги". Сыграл один матч за молодежную сборную Испании. Ориентировочная стоимость игрока составляет пять миллионов евро.

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