"Реал" объявил о подписании контракта с Месси

Мадридский "Реал" в своем твиттере объявил о подписании контракта с форвардом каталонской "Барселоны" Лионелем Месси.

Однако, как и предполагал многие, данная информация не получила подтверждение. Оказалось, что аккаунт "сливочных" в социальной сети был взломан хакерами, которые прибытие в "Реал" одного из лучших футболистов современности встретили сообщением: "Добро пожаловать, Месси!".

Напомним, Роналду назвал своих и Месси преемников. | soccernews.ru