"Реал" объявил о подписании контракта с Месси

Теги барселонареал мадридлионель месси

"Реал" объявил о подписании контракта с МессиМадридский "Реал" в своем твиттере объявил о подписании контракта с форвардом каталонской "Барселоны" Лионелем Месси.

Однако, как и предполагал многие, данная информация не получила подтверждение. Оказалось, что аккаунт "сливочных" в социальной сети был взломан хакерами, которые прибытие в "Реал" одного из лучших футболистов современности встретили сообщением: "Добро пожаловать, Месси!".

Напомним, Роналду назвал своих и Месси преемников. | soccernews.ru

комментарии
ЕВГЕНИЙ

Не скажите зачем говорить, что Реал не хотел бы переманить Месси, то же самое, что Барселона переманила бы к себе Роналду и не надо говорить про предательство, но всё решают деньги и в их случае не маленькие.

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Людмила

НИКОГДА

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Виктор

Ага Месси сука не предатель

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Сергей

Почему Месси сука?)

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Алексей

ебать вы дебилы лузерные сот своим ахахах

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хаха

хаааххааххахахаа

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хаха

хаааххааххахахаа

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Х_й

ахахахахаахахахахахаахахххххххххххахахаххахахааааааааааааахахах LMAO kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

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хуй

далбаёбы блябь

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Конь

На кой хрен он там нужен?

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