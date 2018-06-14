"Реал" объявил о презентации Лопетеги

Теги реал мадридхулен лопетеги

"Реал" объявил о презентации ЛопетегиМадридский "Реал" в своем твиттере объявил о презентации Хулена Лопетеги своим новым главным тренером.

Так, представление 51-летнего специалиста в качестве наставника королевского клуба состоится сегодня в 20:00 по московскому времени. Мероприятие будет проведено в пресс-ложе "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, Мане прокомментировал интерес "Реала" к своей персоне. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Второй день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 15 июня

Второй день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 15 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов