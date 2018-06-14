"Реал" объявил о презентации Лопетеги

Мадридский "Реал" в своем твиттере объявил о презентации Хулена Лопетеги своим новым главным тренером.

Так, представление 51-летнего специалиста в качестве наставника королевского клуба состоится сегодня в 20:00 по московскому времени. Мероприятие будет проведено в пресс-ложе "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, Мане прокомментировал интерес "Реала" к своей персоне. | soccernews.ru