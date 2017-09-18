"Реал" объявил о продлении контракта с Карвахалем

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"Реал" объявил о продлении контракта с Карвахалем

Защитник Даниэль Карвахаль подписал новый контракт с "Реалом", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2022 года. Прежний договор завершался летом 2020 года.

25-летний Карвахаль выступает за "Реал" с 2013 года, провел за клуб 167 матчей, забил 4 гола и отдал 26 результативных передач. Ранее играл за "Байер". За сборную Испании сыграл 13 матчей. Чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Испании, трехкратный победитель Лиги Чемпионов, трехкратный обладатель Суперкубка УЕФА, двукратный победитель клубного чемпионата мира. Ориентировочная стоимость игрока составляет 32 миллиона евро.

Не пропустите: Карвахаль может быть дисквалифицирован за оскорбления игрока "Леванте". | http://soccernews.ru

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