"Реал" объявил о продлении контракта с Льоренте

Полузащитник мадридского "Реала" Маркос Льоренте подписал новый контракт с королевским клубом.

Как сообщает официальный сайт "сливочных", новое соглашение рассчитано до лета 2021 года.

22-летний Льоренте является воспитанником "Реала", за основную команду выступает с 2015 года, сыграл 6 матчей. Сдавался в аренду "Алавесу".

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