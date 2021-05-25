"Реал" объявил о продлении контракта с Модричем

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"Реал" объявил о продлении контракта с Модричем

Фото сайт "Реала"

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич продолжит выступать за команду в следующем сезоне.

Пресс-служба "сливочных" сообщила о заключении с футболистом нового контракта до 30 июня 2022 года.

Предыдущий договор между сторонами истекал в конце следующего месяца.

35-летний Модрич выступает за "Реал" с 2012 года, сыграл 391 матч, забил 28 голов и сделал 61 ассист.

В составе "бланкос" хорватский хавбек выиграл 17 трофеев, в том числе 2 чемпионских титула Ла Лиги и 4 Кубка Лиги Чемпионов.

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