"Реал" объявил о трансфере молодого универсала

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"Реал" объявил о трансфере молодого универсала

17-летний защитник Чечу Мартинес стал игроком "Реала".

Детали сделки не сообщаются, однако известно, что испанец будет выступать за "Реал" U19.

Отмечается, что Чечу является универсалом, способным отыграть в центре и на левом фланге защиты.

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