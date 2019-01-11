"Реал" объявил о трансфере молодого универсала
17-летний защитник Чечу Мартинес стал игроком "Реала".
Детали сделки не сообщаются, однако известно, что испанец будет выступать за "Реал" U19.
Отмечается, что Чечу является универсалом, способным отыграть в центре и на левом фланге защиты.
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|Команда
|М
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|Атлетико Мадрид
|18
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|3
|Севилья
|18
|33
|4
|Алавес
|18
|31
|5
|Реал Мадрид
|18
|30
|6
|Бетис
|18
|26
|7
|Хетафе
|18
|25
|8
|Эспаньол
|18
|24
|9
|Жирона
|18
|23
|10
|Леванте
|18
|23
|11
|Валенсия
|18
|22
|12
|Реал Сосьедад
|18
|22
|13
|Эйбар
|18
|22
|14
|Сельта Виго
|18
|21
|15
|Реал Вальядолид
|18
|21
|16
|Леганес
|18
|19
|17
|Атлетик Бильбао
|18
|19
|18
|Вильярреал
|18
|17
|19
|Райо Вальекано
|18
|16
|20
|Уэска
|18
|11