"Реал" объявил о возвращении Пинтуса в тренерский штаб
Фото твиттер Marca
Антонио Пинтус, бывший помощник экс-тренера "Реала" Зинедина Зидана, официально вернулся в мадридский клуб.
Специалист снова займётся физической подготовкой первой команды "сливочных".
Пинтус уже работал в тренерском штабе "Реала" с 2016 по 2019 год. Ему пришлось уйти из-за разногласий с Зиданом.
До последнего времени итальянец занимался физподготовкой футболистов миланского "Интера".
Не пропустите: Анчелотти сократил отпуск для игроков "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Стало известно место проведения матча за Суперкубок УЕФА
-
"Ростов" сообщил о смерти отца Мамаева
-
"Реал" объявил о возвращении Пинтуса в тренерский штаб
-
"Спартак" хочет усилиться защитником "Спортинга"
-
В Бразилии два фаната сбили с ног Неймара
-
Черчесов назвал основного вратаря сборной России на Евро-2020
-
Экс-вратарь "Арсенала" умер в 51 год
-
Официально: французскую Лигу 1 сократят в 2023 году
-
"Спартак" нашёл замену Кралу в Бразилии
-
Ибрагимович прокомментировал уход Доннаруммы из "Милана"
-
"Ростов" близок к аренде форварда "Динамо"
-
Официально: "Челси" продлил контракт с Тухелем
-
Федун отреагировал на вылет сборной России с хоккейного ЧМ
-
"Бавария" объявила о продлении контракта с Шупо-Мотингом
-
Зарема объяснила, почему "Спартак" не спешит с продажей Крала
-
2
Мората высоко отозвался о Роналду
-
Мутко поделился мнением о гегемонии "Зенита" в РПЛ
-
1
Месси прокомментировал ничью со сборной Чили в квалификации ЧМ-2022
-
"Сахар и водка": Пятов рассказал о своей первой зарплате
-
Ибрагимович высказался о возможном переходе Жиру в "Милан"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14