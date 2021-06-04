"Реал" объявил о возвращении Пинтуса в тренерский штаб

Теги реал мадридантонио пинтус

"Реал" объявил о возвращении Пинтуса в тренерский штаб

Фото твиттер Marca

Антонио Пинтус, бывший помощник экс-тренера "Реала" Зинедина Зидана, официально вернулся в мадридский клуб.

Специалист снова займётся физической подготовкой первой команды "сливочных".

Пинтус уже работал в тренерском штабе "Реала" с 2016 по 2019 год. Ему пришлось уйти из-за разногласий с Зиданом

До последнего времени итальянец занимался физподготовкой футболистов миланского "Интера".

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