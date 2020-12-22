"Реал" объявил о возвращении в клуб Икера Касильяса

Бывший вратарь мадридского "Реала" Икер Касильяс официально вернулся в королевский клуб.

39-летний испанец занял пост заместителя генерального директора Фонда "Реал Мадрид". Что будет входить в его обязанности, пока неизвестно.

Касильяс является воспитанником "сливочных", за основную команду выступал с 1998 по 2015 год, сыграл 725 матчей и пропустил 750 голов.

В составе "Реала" легендарный голкипер выиграл 19 трофеев, в том числе пять чемпионских титулов Примеры и три кубка Лиги Чемпионов.

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