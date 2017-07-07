"Реал" объявил о возвращении Вальехо

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"Реал" объявил о возвращении Вальехо

Защитник Хесус Вальехо вернулся в "Реал" после завершения срока аренды в "Айнтрахте", сообщает официальный сайт клуба.

По этому случаю клуб провел презентацию игрока и президент "сливочных" Флорентино Перес вручил ему футболку с третьим номером, который ранее принадлежал Пепе.

В минувшем сезоне 20-летний Вальехо провел за "Айнтрахт" 25 матчей и забил 1 гол. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2021 года. 

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