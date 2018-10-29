"Реал" объявил об увольнении Лопетеги

Мадридский "Реал" на своём официальном сайте объявил об увольнении Хулена Лопетеги с поста главного тренера команды.

Исполняющим обязанности наставника "сливочных" назначен Сантьяго Солари, ранее работавший с дублем.

52-летний Лопетеги возглавил "Реал" прошлым летом, под его руководством "бланкос" провели 14 матчей - 6 побед, 2 ничьи и 6 поражений.

После десяти туров мадридцы занимают девятое место в турнирной таблице Примеры, а в группе Лиги Чемпионов делят лидерство с "Ромой". Кроме того, "Реал" проиграл "Атлетико" в матче за Суперкубок УЕФА.

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