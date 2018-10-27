"Реал" объявил заявку на Эль Класико

Тренерский штаб "Реала" под руководством Хулена Лопетеги назвал заявку на игру с "Барселоной".

Вратари: Навас, Касилья, Куртуа;

Защитники: Рамос, Варан, Начо, Марсело, Одриосола, Регилон;

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Маркос Льоренте, Асенсио, Иско, Себальос;

Нападающие: Мариано Диас, Бензема, Бэйл, Лукас Васкес, Винисиус.

Напомним, что Эль Класико состоится завтра в 18:15 по московскому времени.

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