"Реал" объявил заявку на Клубный Чемпионат Мира

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан огласил список из 23 футболистов, которые попали в заявку команды для участия в Клубном Чемпионате Мира.

Вратари: Навас, Касилья, Моха

Защитники: Карвахаль, Марсело, Варан, Начо, Тео Эрнандес, Рамос, Хакими

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Васкес, Льоренте, Асенсио, Иско, Ковачич, Себальос

Нападающие: Майораль, Бэйл, Бензема, Роналду

Напомним, что "Реал" начнет свои выступления с полуфинала, который состоится 13 декабря.

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