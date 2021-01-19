"Реал" объявил заявку на матч Кубка Испании с "Алькояно"

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"Реал" объявил заявку на матч Кубка Испании с "Алькояно"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан огласил заявку команды на матч 1/16 финала Кубка Испании с "Алькояно".

Из-за травм встречу пропустят защитники Серхио Рамос и Даниэль Карвахаль. Отдых получили защитник Рафаэль Варан и полузащитник Тони Кроос.

Заявка "Реала" на матч с "Алькояно" выглядит следующим образом:

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Альтубе.

Защитники: Эдер Милитао, Начо, Марсело, Альваро Одриосола, Ферлан Менди, Виктор Чуст.

Полузащитники: Тони Кроос, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско, Антонио Бланко.

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор, Мариано Диас.

Матч "Алькояно" — "Реал" состоится завтра, 20 января, и начнется в 23:00 мск.

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