"Реал" объявил заявку на матч Кубка Испании с "Алькояно"
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан огласил заявку команды на матч 1/16 финала Кубка Испании с "Алькояно".
Из-за травм встречу пропустят защитники Серхио Рамос и Даниэль Карвахаль. Отдых получили защитник Рафаэль Варан и полузащитник Тони Кроос.
Заявка "Реала" на матч с "Алькояно" выглядит следующим образом:
Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Альтубе.
Защитники: Эдер Милитао, Начо, Марсело, Альваро Одриосола, Ферлан Менди, Виктор Чуст.
Полузащитники: Тони Кроос, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско, Антонио Бланко.
Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор, Мариано Диас.
Матч "Алькояно" — "Реал" состоится завтра, 20 января, и начнется в 23:00 мск.
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|Команда
|М
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|1
|Реал Мадрид
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
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|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
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|20
|Эспаньол
|20
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