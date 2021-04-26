"Реал" объявил заявку на матч Лиги Чемпионов с "Челси"

Пресс-служба мадридского "Реала" объявила заявку команды на первый матч 1/2 финала Лиги Чемпионов с лондонским "Челси".

В заявку попали защитник Даниэль Карвахаль и нападающий Эден Азар, которые недавно восстановились после травм.

Полностью заявка "Реала" на матч с "Челси" выглядит так:

вратари: Куртуа, Лунин, Альтубе.

защитники: Карвахаль, Милитао, Варан, Начо, Марсело, Одриосола, Мигель.

полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Иско, Аррибас, Бланко.

нападающие: Азар, Бензема, Асенсио, Винисиус, Мариано Диас, Родриго Гоэс.

Матч "Реал" - "Челси" состоится завтра, 27 апреля, и начнется в 22:00 мск.

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