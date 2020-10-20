"Реал" объявил заявку на матч Лиги Чемпионов с "Шахтером"

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"Реал" объявил заявку на матч Лиги Чемпионов с "Шахтером"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан объявил заявку из 19 футболистов на матч 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с донецким "Шахтером".

Стоит отметить, что матч из-за травмы пропустят капитан команды Серхио Рамос, а также защитники Дани Карвахаль, полузащитник Мартин Эдегор и нападающий Эден Азар.

Заявка "Реала" выглядит так:

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Альтубе.

Защитники: Эдер Милитао, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Ферлан Менди.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско, Марко Асенсио.

Нападающие: Карим Бензема, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.

Матч "Реал" - "Шахтер" состоится завтра, 21 октября. Начало матча – в 19:55 мск.

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