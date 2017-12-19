"Реал" объявит о подписании первого новичка в начале января

Теги реал мадридкепа аррисабалагаатлетик бильбао

"Реал" объявит о подписании первого новичка в начале январяМадридский "Реал" объявит о подписании голкипера "Атлетика" из Бильбао Кепы Аррисабалаги в начале января.

Как информирует AS, трансфер 23-летнего вратаря обойдется королевскому клубу в 20 миллионов евро. Со "сливочными" футболист подпишет контракт сроком на шесть лет, его зарплата в "Реале" будет составлять 3 миллиона евро за сезон.

Напомним, Роналду уже в субботу может стать лучшим бомбардиром "Реала" в истории Эль Класико. | soccernews.ru

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