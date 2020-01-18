"Реал" объявит о покупке Рейньера в день его 18-летия

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"Реал" объявит о покупке Рейньера в день его 18-летия

Стало известно, когда полузащитник "Фламенго" Рейньер официально станет игроком мадридского "Реала".

По информации AS, королевский клуб объявит о трансфере бразильца в воскресенье, 19 января. В этот день футболисту исполнится 18 лет.

Сообщается, что хавбек уже прошёл медобследование и согласовал условия контракта с "бланкос".

"Реал" заплатит за Рейньера 30 миллионов евро и заключит с ним соглашение до лета 2026 года.

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