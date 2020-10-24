"Реал" обыграл "Барселону"

В матче 7-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле проиграла "Реалу" со счетом 1:3. Победу королевскому клубу принесли голы Федерико Вальверде, Серхио Рамоса и Луки Модрича. У "Барселоны" отличился Ансу Фати.

"Барселона" – "Реал" Мадрид - 1:3 (1:1)

Голы: Вальверде, 5 - 0:1, Фати, 8 - 1:1, Рамос, 63 (с пенальти) - 1:2

"Барселона": Нето, Пике, Лангле, Дест, Альба, Бускетс, де Йонг, Фати, Коутиньо, Педри, Месси.

"Реал": Куртуа, Рамос, Менди, Варан, Начо (Васкес, 43), Вальверде (Модрич, 69), Каземиро, Винисиус Жуниор, Кроос, Асенсио, Бензема.

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