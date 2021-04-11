"Реал" обыграл "Барселону" три раза подряд впервые за последние 43 года
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
В матче 30-го тура чемпионата Испании "Реал" обыграл "Барселону" со счетом 2:1. Таким образом, королевский клуб победил каталонцев в третий раз подряд.
Подобная победная серия "Реалу" удалась впервые за последние 43 года. Ранее такое мадридцам удалось в 1977-1978 годах.
Напомним, что "Реал" выиграл у "Барселоны" в матче первого круга - 3:1, а также в поединке второго круга прошлого сезона - 2:0.
Победу королевскому клубу принесли голы Карима Бензема и Тони Крооса. В составе каталонцев отличился Оскар Мингеса.
"Реал", набрав 66 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Барселона" с 65 очками опустилась на третью позицию.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14