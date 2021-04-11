"Реал" обыграл "Барселону" три раза подряд впервые за последние 43 года

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

В матче 30-го тура чемпионата Испании "Реал" обыграл "Барселону" со счетом 2:1. Таким образом, королевский клуб победил каталонцев в третий раз подряд.

Подобная победная серия "Реалу" удалась впервые за последние 43 года. Ранее такое мадридцам удалось в 1977-1978 годах.

Напомним, что "Реал" выиграл у "Барселоны" в матче первого круга - 3:1, а также в поединке второго круга прошлого сезона - 2:0.

Победу королевскому клубу принесли голы Карима Бензема и Тони Крооса. В составе каталонцев отличился Оскар Мингеса.

"Реал", набрав 66 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Барселона" с 65 очками опустилась на третью позицию.

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