"Реал" обыграл "Барселону" в "Эль-класико"

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"Реал" обыграл "Барселону" в "Эль-класико"

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

В матче 30-го тура чемпионата Испании "Реал" обыграл "Барселону" со счетом 2:1.

Победу королевскому клубу принесли голы Карима Бензема и Тони Крооса. В составе каталонцев отличился Оскар Мингеса.

"Реал", набрав 66 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Барселона" с 65 очками опустилась на третью позицию.

"Реал" – "Барселона" - 2:1 (2:0)
Голы: Бензема, 13 - 1:0, Кроос, 28 - 2:0, Мингеса, 60

"Реал": Куртуа, Менди, Милитао, Начо, Васкес (Одриосола, 43), Модрич, Кроос (Иско, 72), Вальверде (Асенсио, 61), Каземиро, Винисиус Жуниор (Марсело, 72), Бензема (Мариано Диас, 72).

"Барселона": тер Штеген, Дест (Гризманн, 46), Мингеса, Араухо (Мориба, 72), Альба, Дембеле (Брэйтуэйт, 81), Бускетс (Серджи Роберто, 64), Педри (Тринкау, 81), де Йонг, Лангле, Месси.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Даже судейку не пришлось подключать в начале.Барса сразу раздвинула ноги перед королевским клубом ... Хе-хе ...

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jugulator
Пьянь

Позорнейшее судейство. Перед первым голом Реала был проигнорирован явный фол на Месси. Во втором тайме не назначен пенальти за фол Менди на Брейтуэйте. Типичный Реал.

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Mutaloff
Mutaloff

По делу.Могли забить ещё 2-3 мяча,элементарные отскоки,но в конце конечно было нервно.

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