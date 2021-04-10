"Реал" обыграл "Барселону" в "Эль-класико"

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

В матче 30-го тура чемпионата Испании "Реал" обыграл "Барселону" со счетом 2:1.

Победу королевскому клубу принесли голы Карима Бензема и Тони Крооса. В составе каталонцев отличился Оскар Мингеса.

"Реал", набрав 66 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Барселона" с 65 очками опустилась на третью позицию.

"Реал" – "Барселона" - 2:1 (2:0)

Голы: Бензема, 13 - 1:0, Кроос, 28 - 2:0, Мингеса, 60

"Реал": Куртуа, Менди, Милитао, Начо, Васкес (Одриосола, 43), Модрич, Кроос (Иско, 72), Вальверде (Асенсио, 61), Каземиро, Винисиус Жуниор (Марсело, 72), Бензема (Мариано Диас, 72).

"Барселона": тер Штеген, Дест (Гризманн, 46), Мингеса, Араухо (Мориба, 72), Альба, Дембеле (Брэйтуэйт, 81), Бускетс (Серджи Роберто, 64), Педри (Тринкау, 81), де Йонг, Лангле, Месси.

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