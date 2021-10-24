"Реал" обыграл "Барселону" в первом Эль Класико сезона

В рамках 10-го тура испанской Ла Лиги "Реал" одержал победу над "Барселоной".

Открыл счет в матче защитник "Реала" Давид Алаба. Второй гол "сливочные" забили уже на 90-й минуте. Каталонцы смогли отыграть один гол в компенсированное время.

"Реал" возглавил турнирную таблицу, "Барса" идет на восьмом месте.

"Барселона" - "Реал" 1:2

Голы: Алаба, 32 - 0:1, Васкес, 90 - 0:2, Агуэро, 90 - 1:2

"Барселона": тер Стеген, Мингеса (Коутиньо, 46), Пике, Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, де Йонг (Серджи Роберто, 77), Гави, Дест, Депай, Фати (Агуэро, 74).

"Реал": Куртуа, Алаба, Милитао, Менди, Модрич, Кроос, Каземиро, Васкес, Бензема, Винисиус Жуниор, Родриго (Вальверде, 72).

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