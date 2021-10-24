"Реал" обыграл "Барселону" в первом Эль Класико сезона
В рамках 10-го тура испанской Ла Лиги "Реал" одержал победу над "Барселоной".
Открыл счет в матче защитник "Реала" Давид Алаба. Второй гол "сливочные" забили уже на 90-й минуте. Каталонцы смогли отыграть один гол в компенсированное время.
"Реал" возглавил турнирную таблицу, "Барса" идет на восьмом месте.
"Барселона" - "Реал" 1:2
Голы: Алаба, 32 - 0:1, Васкес, 90 - 0:2, Агуэро, 90 - 1:2
"Барселона": тер Стеген, Мингеса (Коутиньо, 46), Пике, Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, де Йонг (Серджи Роберто, 77), Гави, Дест, Депай, Фати (Агуэро, 74).
"Реал": Куртуа, Алаба, Милитао, Менди, Модрич, Кроос, Каземиро, Васкес, Бензема, Винисиус Жуниор, Родриго (Вальверде, 72).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14