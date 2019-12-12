"Реал" обыграл "Брюгге" в гостевом матче Лиги Чемпионов

В матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов мадридский "Реал" на выезде обыграл "Брюгге" со счетом 3:1. Победу королевскому клубу принесли голы Родриго, Винисиуса и Модрича. В составе хозяев отличился Ванакен.

"Брюгге" Бельгия – "Реал" Испания - 1:3 (0:0)

Голы: Родриго, 53 - 0:1, Ванакен, 55 - 1:1, Винисиус Жуниор, 64 - 1:2, Модрич, 90 - 1:3

"Реал": Ареоля, Одриосола, Милитао, Варан, Менди, Иско (Вальверде, 84), Каземиро, Винисиус Жуниор (Браим Диас, 73), Модрич, Родриго, Йович (Бензема, 77).

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