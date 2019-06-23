"Реал" обыграл "Челси" в матче легенд. За клубы забивали Рауль, Морьентес, Шевченко

Мадридский "Реал" добился победы над "Челси" (5:4) в благотворительном матче, в котором приняли участие клубные легенды. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Победу королевскому клубу принесли Рауль и Фернандо Морьентес, которые сделали по дублю, а также гол Кристиана Карамбе. У лондонцев отличились Андрей Шевченко, Густаво Пойет, Вильям Галлас и Флоран Малуда.

"Реал" - "Челси" - 5:4 (4:2)

Голы: Рауль, 11 - 1:0, Морьентес, 14 - 2:0, Морьентес, 20 - 3:0, Шевченко, 23 - 3:1, Пойет, 24 - 3:2, Карамбе, 35 - 4:2, Галлас, 55 - 4:3, Рауль, 60 - 5:3, Малуда, 70 - 5:4

Не пропустите: Эриксен откажется от перехода в "Реал". | http://soccernews.ru